Стало известно, что больше всего не нравится россиянам в безвизовом Китае

По отзывам российских туристов, самой проблемной стороной китайских гостиниц являются качество и ассортимент предлагаемого питания. Анализ показывает, что на один позитивный отзыв о еде приходится целых пять отрицательных. Российским туристам не нравится отсутствие привычной европейской пищи, сообщает Газета.ru .

Наиболее частая претензия — отсутствие привычных блюд европейской кухни. В то же время состояние номеров и качество уборки в отелях Китая, как правило, превосходят аналогичные показатели в гостиницах Египта и других азиатских стран.

В российских и китайских отелях количество положительных отзывов незначительно превышает число негативных. А вот отдых в Египте может оказаться не самым приятным, если предварительно не изучить отзывы, поскольку отрицательных откликов о местных отелях на треть больше, чем положительных.

«Базовые параметры, например, месторасположение отеля, редко вызывают негатив — туристы заранее изучают информацию, и их ожидания чаще всего совпадают с реальностью. А вот уровень сервиса или чистота номеров — это во многом зависит от человеческого фактора, и актуальная информация по отелю может меняться довольно быстро. Поэтому, особенно в случае самостоятельной покупки тура, крайне рекомендую смотреть отклики и обращать внимание на то, когда они были сделаны. А лучше проконсультироваться с турагентом, который специализируется на выбранном направлении», — заявил генеральный директор «Турвизора» Илья Юртаев.

Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг по количеству положительных отзывов и их соотношению к отрицательным — на каждый негативный отклик приходится 1,72 позитивных. Российские туристы чаще всего отмечают высокий уровень обслуживания, чистоту и разнообразие питания в отелях ОАЭ. Кроме того, эти отели лидируют по количеству хвалебных отзывов как места, прекрасно подходящие для отдыха с детьми.

Впечатления от отдыха во Вьетнаме и Турции также в большинстве своем положительные: на каждый отрицательный отзыв приходится 1,27 и 1,15 позитивных соответственно.

Эксперты отмечают, что пользователи чаще пишут отзывы, чтобы выразить недовольство и предупредить других, чем для похвалы и благодарности. Поэтому указанные показатели являются довольно высокими.

