Стал известен топ-5 самых популярных зарубежных направлений среди россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о топ-5 самых популярных зарубежных направлениях у россиян летом 2025 года, сообщает NEWS.ru .

Как отметила эксперт, рейтинг собрал в себе направления для отдыха исключительно в летний сезон.

«Направление номер один — это Турция, и вряд ли кто-то подвинет ее с первого места: турпоток из России в прошлом году составил около шести миллионов (человек - ред.)», — заявила Ломидзе.

Далее среди самых востребованных направлений, по мнению специалиста, следуют Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

На пятое место можно поставить Шри-Ланку, Мальдивы, Кубу либо Вьетнам. Однако спрос будет зависеть от сезона. Также Вьетнам с учетом запуска прямых рейсов можно закрепить на пятой позиции в топе.