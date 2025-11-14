США ограничили получение виз для диабетиков, раковых больных и лиц с ожирением

В США ввели ограничения на получение виз для лиц с диабетом, ожирением и раком

Госдеп США ужесточил правила выдачи виз, наложив ограничения на лиц, страдающих диабетом, ожирением, а также хроническими заболеваниями, включая рак, сообщает Сноб со ссылкой на Politico.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли пояснила, что иностранные граждане с проблемами со здоровьем способны создать финансовые трудности для американской системы здравоохранения. Оказание им необходимой медицинской помощи может неблагоприятно повлиять на государственный бюджет и налогоплательщиков.

По ее словам, визовая политика США на протяжении 100 лет предполагала отклонение заявок от тех, кто потенциально может нуждаться в государственной медицинской помощи.

Томми Пиготт из Госдепартамента подчеркнул, что текущая администрация ставит во главу угла интересы американских граждан и стремится избежать излишних бюджетных затрат на лечение иностранцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.