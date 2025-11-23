Средняя цена путевки в Азию превысила 188 тыс рублей

В январе-октябре 2025 года средняя цена проданного тура в азиатские государства составила более 188 тыс. рублей. Это на 5% больше, чем в 2024-м, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на подсчеты Onlinetours.

Больше всего у россиян вырос спрос на поездки во Вьетнам и Японию. Продажи организованных туров в первую страну увеличились в 8,7 раз по сравнению с 2024 годом.

Спрос на самостоятельные бронирования в Японию вырос более чем в пять раз. Из-за общего восстановления рынка заграничного туризма и роста доступности поездок за рубеж на фоне укрепления рубля, доля иностранных направлений в структуре продаж билетов выросла с 26% до 28%.

При этом спрос на Турцию падает. То же самое касается и государств постсоветского пространства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.