Спрос у жителей РФ на путешествия во Вьетнам и Таиланд на майские увеличился

Спрос среди россиян на путешествия во Вьетнам и Таиланд на майские праздники увеличился в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря росту количества полетных программ, рассказали РИА Новости сотрудники отрасли.

Вьетнам и Таиланд — часть наиболее популярных массовых выездных маршрутов у туроператоров. При этом средняя стоимость тура во вторую страну уменьшилась на 25% до 174,5 тыс. рублей.

Съездить во Вьетнам можно по еще более экономичной стоимости. В среднем тур стоит 134,6 тыс. рублей.

Ранее в Сети сообщалось, что туристы массово заболевают лихорадкой денге в Таиланде. Однако затем в АТОР опровергли слухи об этом.