Спрос на внутренний туризм в России просел в 2025 году

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что из-за целого ряда факторов в сезоне отпусков 2025 года спрос на внутренний туризм снизился.

«Хочется отметить, что этот сезон для внутреннего туризма был непростой, а если говорить о нашем ключевом направлении — Краснодарский край, то там вообще сложился „идеальный шторм“, когда несколько факторов сложились в одном моменте», — заявил Уманский во время пресс-конференции.

Он отметил, что один из таких факторов — экологическая катастрофа в Анапе. Более того, в этом году было аномально холодное лето.

Уманский добавил, что текущий курс рубля, по отношению к иностранной валюте тоже сыграл не в пользу внутреннего туризма.

