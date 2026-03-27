Спрос на поездки на майские праздники вырос на треть

Жители столицы начали планировать поездки на предстоящие майские праздники. С января текущего года москвичи стали на 30% активнее пользоваться платформами для поиска авиа- и ж/д билетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший всплеск покупок авиабилетов зафиксирован в марте, причем пользователи преимущественно бронируют билеты в выходные: на субботу и воскресенье расходуется почти 40% всего трафика на подобных сайтах, следует из совместного исследования аналитиков МегаФона и сервиса Яндекс Путешествий.

Согласно данным Яндекс Путешествий, лидером среди авианаправлений на майские праздники стал Калининград с долей 18% от общего объема продаж билетов при средней стоимости перелета в одну сторону в 13,1 тыс. рублей. Для прогулок приезжающие выбирают «Рыбную деревню», остров Канта, набережную Петра Великого, где находится Музей Мирового океана. Среди курортов Калининградской области наибольшей любовью у туристов пользуется Зеленоградск.

На второй строчке расположился Сочи с долей 15% от всех приобретенных авиабилетов на майские праздники. Средний чек за перелет из Москвы до курорта составляет 17,8 тыс. рублей. Туристы чаще всего выделяют среди интересных локаций Олимпийский парк, курорт «Красная Поляна» и парк «Ривьера».

Замыкают тройку Минеральные Воды (9%). Для путешественников из Москвы этот город часто служит отправной точкой для поездок по здравницам Кавказских Минеральных Вод. Билет туда обойдется в среднем в 16,8 тыс. рублей.

В пятерку лидеров также попали Казань (6%) и Махачкала (5%). В среднем перелет до этих городов будет стоить 15,5 тыс. и 15,4 тыс. рублей соответственно. Что касается внутренних железнодорожных маршрутов, то жители столицы чаще всего останавливают свой выбор на Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Симферополе и Ростове-на-Дону.

Если говорить о зарубежных направлениях, то здесь лидирует Турция — она аккумулирует 18% всех покупок авиабилетов. Второе место занял Китай, спрос на который существенно вырос благодаря введению безвизового режима. Тройку замыкает Узбекистан, следом за ним идет Беларусь.