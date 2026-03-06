«Спасите наши души!». Сотни россиян застряли на Мальдивах

Россияне застряли на Мальдивах из-за военных действий на Ближнем Востоке. Они записали обращение к посольству и МИД страны и умоляют помочь вернуться на Родину. Туристы уверяют, что ситуация становится критической.

Пользователь с ником mashynialife опубликовал в Instagram* видеозапись из Мале. На ней около 20 человек, судя по всему, они находятся в аэропорту. Люди обратились к МИД РФ, Росавиации и российским авиакомпаниям.

«Сегодня здесь находятся примерно 500–600 российских туристов, которые уже несколько дней ждут возможности улететь. Доступных рейсов практически нет. При этом стоимость билетов на редкие оставшиеся рейсы вырастает до 1 млн рублей», — жалуется мужчина на видео.

Консульство не смогло помочь российским туристам. Они готовы оплачивать билеты за свой счет, но просят запустить дополнительные рейсы по разумной цене, содействовать эвакуации, дать информацию о субсидированных билетах на рейсы «Аэрофлота».

По официальным данным, с Мальдив не могу улететь 50 человек. Однако туристы уверяют, что в реальности это число перевалило за 300. Транзит через Дубай (ОАЭ) и Доху (Катар) остановили, а это были главные хабы, через которые люди возвращались на Родину.

«Мы понимаем, что основные силы сейчас брошены на эвакуацию десятков тысяч людей из ОАЭ и Катара. Но и наша ситуация становится критической», — жалуются россияне.

