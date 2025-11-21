Спасатели назвали самые опасные туристические маршруты Крыма

Туристы в Крыму часто попадают в опасные ситуации на маршруте Аю-Даг

Начальник крымской аварийно-спасательной службы Андрей Назаренко рассказал, что чаще всего туристы попадают в опасные ситуации на популярных маршрутах полуострова, таких как Аю-Даг, Демерджи и Сокол, сообщает Крымское информационное агентство .

Спасатели Крыма регулярно оказывают помощь туристам в одних и тех же местах. Начальник ГКУ РК «Крымская республиканская аварийно-спасательная служба „КРЫМ-СПАС“» Андрей Назаренко рассказал, что наиболее опасными считаются маршруты на Аю-Даге, куда только в этом году спасатели выезжали более десяти раз.

По словам Назаренко, причиной происшествий становятся внезапные обрывы на тропах, недостаточная подготовка отдыхающих. Он отметил, что на Демерджи и Соколе туристы часто заходят в сложные зоны в неподходящей обуви и не могут самостоятельно вернуться.

«Основная причина — неправильно рассчитанные силы и игнорирование правил безопасности», — пояснил Назаренко.

Опасности подстерегают и на море. Часто помощь требуется тем, кто купается в шторм или делает фотографии на волнорезах, рискуя быть смытым волной.

Назаренко также рассказал, что при оказании помощи спасатели в первую очередь помогают тем, у кого выше шанс выжить, а иногда приоритет отдается женщинам и детям. Каждый случай оценивается индивидуально.

