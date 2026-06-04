Солодов заявил, что билет на Камчатку стоит от 17 тыс

На ПМЭФ-2026 Владимир Солодов назвал мифом представления о недоступности Камчатки. По его словам, поездка на полуостров может быть бюджетной для среднего жителя России.

«Мы можем сейчас купить билет за 17 тысяч рублей в одну сторону. Прилететь на Камчатку, организовать программу, и мы видим все больше людей, которые как раз так достаточно бюджетно путешествуют по нашему региону. Поэтому на самом деле это миф о недоступности Камчатки. Конечно, есть дорогие туры, конечно, есть вертолетные экскурсии, яхты и так далее. И это тоже есть, и правильно. Но должна быть программа поездки на Камчатку, доступная для среднестатистического жителя России», — сказал он.

Губернатор отметил, что турпоток растет ежегодно без резких скачков.

«Он не растет скачкообразно, и это хорошо. Резкий рост так же плох, как и его отсутствие. Мы планомерно, из года в год, увеличиваем турпоток», — сказал Солодов.

По его словам, развитие туризма создает рабочие места и стимулирует строительство гостиниц и дорог. Власти также делают ставку на молодежные проекты: через две недели на Камчатке пройдет Всероссийский молодежный экологический форум с участием 450 человек.

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