Соглашение об отмене виз с Оманом вступит в силу 18 июля

Соглашение между правительством России и Оманом об отмене виз было подписано 22 апреля этого года. Оно вступает в законную силу с 18 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Граждане России смогут въезжать в Оман и пребывать там без виз до 30 дней. Однако целью их приезда не должно быть постоянное проживание, обучение или работа.

Суммарный срок пребывания россиянина в Омане не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Такие же права предоставляются гражданам Омана в России.

О том, как подготовиться к поездке в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт гражданам России, РИАМО рассказали юристы компании GLOBAL TAX ASSISTANT — FZCO.