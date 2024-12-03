Собянин: Московский туризм бьет рекорды

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что московский туризм продолжает устанавливать новые рекорды. Город привлекает путешественников не только своим богатым культурным наследием, но и развитой инфраструктурой, а также разнообразными событиями, сообщает «Царьград» .

Успехи в туристическом секторе, достигнутые в первой половине года, были благополучно сохранены. Как отметил мэр, по итогам девяти месяцев 2024 года ключевые показатели, включая количество туристов, расходы путешественников и поступления в городской бюджет, превысили результаты аналогичного периода 2019 года. Более того, текущие данные значительно превышают показатели 2023 года. Москву посетили 19,7 миллионов человек, что на 8% больше, чем в прошлом году, и на 1% выше, чем в 2019.

Большинство туристов прибыли из российских регионов. Внутренний туризм достиг отметки в 17,8 миллиона человек, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество посетителей прибыло из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и ряда других регионов.

Количество иностранных туристов приблизилось к двум миллионам, увеличившись на 19%, среди которых чаще всего встречаются граждане Китая, Индии, Турции и нескольких других стран. Уровень заполняемости гостиниц вырос на 6 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом и на один по сравнению с 2019, составив 76%. Собянин отметил, что с начала года открыто шесть новых гостиниц для удовлетворения потребностей посетителей.

Туризм существенно влияет на экономику и бюджет столицы. За девять месяцев объем туристических расходов составил свыше одного триллиона рублей, что на 12% превышает прошлогодний показатель. В городской бюджет планируется поступление в размере 147,9 миллиарда рублей.

Москва привлекает туристов своим культурным наследием, развитой инфраструктурой и разнообразными мероприятиями. В этом году наибольший интерес вызвали события проекта «Лето в Москве», а сейчас москвичей и гостей города ожидает свыше тысячи мероприятий в рамках «Зима в Москве».

«Москвичи и гости нашего города смогут вместе отправиться в „Путешествие в Рождество“, угоститься фирменным чаем с плюшками, увидеть выступления профессиональных фигуристов и сами встать на коньки и лыжи. Хорошо провести время и найти новых друзей», — заключил Собянин.