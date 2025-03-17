Следовать церковным правилам: где можно заняться монастырингом в Подмосковье?

Монастырингом можно заняться в 8 обителях в Московской и Калужской областях

В Подмосковье и Калужской области есть 8 обителей, где можно бесплатно пожить и тем самым позаниматься монастырингом — попробовать следовать церковным правилам, сообщает MSK1.ru .

Монастыринг — это особый вид туризма. Во время него путешественники меняют собственный ритм жизни, живут по церковным правилам в условиях тишины, без интернета и иных отвлекающих факторов.

Для монастыринга в Подмосковье можно посетить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде, Иосифо-Волоцкий монастырь в Волоколамске, Николо-Пешношский монастырь в Дмитровском округе, Покровский Хотьков монастырь в Хотькове, Введенский Владычный монастырь в Серпухове, Спасо-Бородинский монастырь в Можайском округе.

В Калужской области на монастыринг принимают в Оптиной пустыни и Казанской Амвросиевской пустыни в Шамордине.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Ранее в России стал популярным монастыринг — молодым людям нравится жить и работать в обители. Про тренд подробно рассказываем в материале РИАМО.