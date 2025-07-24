Скандал на крышах: в Петербурге борются с незаконными экскурсиями

Жители Петербурга жалуются в администрации районов и СМИ на незаконные сборища на крышах: более 20 лет в городе борются с незаконными экскурсиями, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Силами управляющих организаций ежедневно производится обход придомовой территории, в случае выявления открытых чердачных помещений принимаются меры к их закрытию», — заявила в ответ на запрос от журналистов заместитель главы администрации Центрального района Елена Замышляева.

Кроме того, власти следят за несанкционированной рекламой и удаляют ее, но не всегда меры оказываются эффективными.

Экскурсии на крышах — это не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья. В 2020 году с дома на улице Рубинштейна сорвались парень и девушка, оба погибли. История получила большую огласку, в городе стали больше внимания обращать на такие правонарушения.