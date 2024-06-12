Шесть стран могут отменить визовый режим с Россией

Министр экономического развития страны Максим Решетников заявил, что РФ планирует отменить визы с некоторыми странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма», — перечислил Решетников на пленарной сессии турфорума «Путешествуй!» на ВДНХ.

По его словам, ряд соглашений по данному вопросу может быть подписан до конца текущего года.

Он добавил, что благодаря безвизовым обменам и электронной визе, которая начала работать в августе 2023 года, РФ посетили 400 тыс. туристов из других стран.

Министр уточнил, что в России и дальше планируется упрощать визу, думать над уменьшением ее стоимости. Также у страны есть механизм группового въезда с КНР, Ираном. На данную тему ведется работа с Индией.