Шерегеш стал лучшим горнолыжным курортом Сибири по итогам премии «Горы России»
Фото - © Алексей Кокоулин / Фотобанк Лори
Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» стал победителем в четырех номинациях национальной премии «Горы России», подтвердив статус одного из ведущих горнолыжных курортов страны, сообщает Сiбдепо.
«Шерегеш» получил сразу четыре награды на IV национальной премии «Горы России». Курорт признан самым событийным горнолыжным курортом России и лучшим горнолыжным курортом Сибири.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что эти достижения стали результатом большой работы и подтверждают значимость региона для зимнего туризма.
Кроме того, отель Family resort & Spa «Ольга» в третий раз признан лучшим отелем горнолыжного курорта Сибирского федерального округа, а отельный комплекс «Тайгара» победил в номинации «Лучший в России отель ski in/ski out».
Ранее на Форуме туристических территорий — 2025 в Москве Кузбасс признали самым горнолыжным регионом страны. В прошлом году СТК «Шерегеш» также получил три награды премии «Горы России».