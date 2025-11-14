Шерегеш стал лучшим горнолыжным курортом Сибири по итогам премии «Горы России»

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» стал победителем в четырех номинациях национальной премии «Горы России», подтвердив статус одного из ведущих горнолыжных курортов страны, сообщает Сiбдепо .

«Шерегеш» получил сразу четыре награды на IV национальной премии «Горы России». Курорт признан самым событийным горнолыжным курортом России и лучшим горнолыжным курортом Сибири.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что эти достижения стали результатом большой работы и подтверждают значимость региона для зимнего туризма.

Кроме того, отель Family resort & Spa «Ольга» в третий раз признан лучшим отелем горнолыжного курорта Сибирского федерального округа, а отельный комплекс «Тайгара» победил в номинации «Лучший в России отель ski in/ski out».

Ранее на Форуме туристических территорий — 2025 в Москве Кузбасс признали самым горнолыжным регионом страны. В прошлом году СТК «Шерегеш» также получил три награды премии «Горы России».