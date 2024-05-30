Серия голосований «Вот это Москва!» собрала уже более 700 тыс мнений горожан

Серия голосований «Вот это Москва!» в проекте «Активный гражданин» с 16 мая собрала свыше 700 тыс. мнений жителей мегаполиса. Москвичи продолжают предлагать места, которые следует включить в прогулочные маршруты для разных категорий туристов, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Совместный с сервисом Russpass спецпроект объединяет 9 опросов, посвященных достопримечательностям российской столицы.

«За 2 недели горожане поделились уже более чем 700 тыс. мнений. Например, путешественникам с детьми рекомендуют посетить ВДНХ, Московский планетарий и цирк на Цветном бульваре», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что любители спорта могут испытать олимпийскую велотрассу в Крылатском, проехать по канатной дороге, посетить стадион «Москвич» в Текстильщиках. Молодежи советуют побывать в Парке Горького и на парящем мосту в «Зарядье».

Посмотреть газгольдеры бывшего московского газового завода «Арма» приглашают любителей необычных экскурсий. Еще москвичи могут посетить Музей хоккея и фестиваль исторических садов в музее-заповеднике «Царицыно».

Помимо этого, горожане в рамках голосования выбрали интересные локации для туристов, старшего поколения, ценителей истории, культуры и искусства, науки и современных технологий.

Во время I этапа москвичи в проекте «Активный гражданин» делятся своими вариантами, а затем будут оценивать самые популярные и оригинальные идеи. В новые прогулочные маршруты туристического сервиса Russpass войдут музеи, парки, набережные, театры, усадьбы и другие достопримечательности, которые набрали наибольшее количество откликов.