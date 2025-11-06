Сергиев Посад в 2025 году принял почти 1,9 миллиона туристов

Ключевым драйвером роста турпотока в Сергиев Посад в текущем году стала Стратегия пространственного развития — обширная программа модернизации округа, инициированная депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Пахомовым. Благодаря ей в округе уже открылось 6 новых современных объектов индустрии гостеприимства, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как отметил Сергей Пахомов, прирост за год составил 7%.

«Около 450 тысяч гостей было у нас в 2013 году. Масштабные празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в 2014 году дали взрывной рост, и уже в 2019-м, последнем перед пандемией, к нам приехало 1,9 млн человек. К концу прошлого года число гостей вернулось к доковидным показателям», — рассказал Сергей Пахомов.

На сегодняшний день туристическая инфраструктура муниципалитета включает в себя более 150 достопримечательностей, музеев и памятников, 3 центра активного отдыха и 3 оборудованные пляжные зоны.

Значительную роль в повышении привлекательности округа играет преображение общественных пространств. В частности, по Народной программе «Единой России» в 2019 году была создана пешеходная зона «Дорога к храму» — одна из самых популярных зон отдыха в округе.

Также по наказам жителей продолжается благоустройство 8-километрового пешеходного маршрута «Дружба поколений», открытого в 2024 году.

Помимо этого, в округе ведется активная подготовка к 60-летию маршрута «Золотое кольцо», которое отметят в 2027 году. В рамках реализации Народной программы «Единой России» сейчас ведется разработка проектной документации по строительству транспортной развязки под железнодорожными путями туристическо-рекреационного кластера «Сергиев Посад — врата Золотого кольца».

Работа над проектом будет завершена в III квартале 2026 года, а строительно-монтажные работы планируется закончить в 2029 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.