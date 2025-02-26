Сердитый глухарь терроризирует туристов в Шерегеше

В Шерегеше зафиксированы повторные случаи агрессивного поведения глухаря по отношению к отдыхающим, сообщает Сiбдепо .

В социальных сетях распространилось видео ожесточенного боя, где беспрекословную победу одерживает разъяренный глухарь-самец. По словам авторов публикации, эта птица хорошо известна туристам и даже считается своеобразной местной достопримечательностью.

Ранее, два года назад, этот глухарь уже наводил ужас на лыжников, которые вторгались на его территорию. Даже присутствие большого количества людей не останавливает хозяина склона, и он заставляет самых отважных туристов соблюдать дистанцию.

Администрация курорта рекомендует посетителям не беспокоить птицу и помнить, что в этом уголке дикой природы человек является гостем.