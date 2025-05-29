Сердечкин назвал число мурманских детей, которые отдохнут в Крыму и на Кубани

В лагерях Крыма и Кубани летом отдохнут около 1,7 тыс детей из Мурманска

Вечером 28 мая сразу 199 детей из Мурманска отправились на отдых в детские лагеря, расположенные на побережье Крыма, рассказал глава города Юрий Сердечкин. Всего летом 2025 года почти 1,7 тыс. мурманских ребят отдохнут в лагерях в Крыму и Краснодарском крае, пишет «Бриф24» .

«Суета, последние советы в дорогу от родителей, улыбки вперемешку со слезами, фото на память и в добрый путь», — отметил Сердечкин.

По его словам, еще 224 ребенка готовятся к поездке в лагеря, расположенные в Туапсе и Геленджике. Детей доставят на курорты 1 и 2 июня организованными группами.

Всего летом этого года в детских лагерях Крыма и Кубани отдохнут почти 1,7 тыс. школьников из Мурманска. Специалисты заботятся о том, чтобы отдых детей получился активным и насыщенным на положительные эмоции.