Санатории и спа-отели Курортного района Питера пользуются популярностью у горожан

Жители Северной столицы все чаще стали выбирать для отдыха и размещения гостиницы и отели Санкт-Петербурга. Согласно данным «Турбарометра Санкт-Петербурга», каждый десятый горожанин как минимум раз в год останавливается в местных средствах размещения, пишет «Петербургский дневник» .

Наибольшей популярностью среди петербуржцев пользуются санатории и спа-отели Курортного района города, включая Сестрорецк, Репино, Комарово и другие локации. Данные объекты привлекают свыше 50% местных жителей. Этому способствует значительное количество лечебных учреждений, востребованных горожанами. В отдельных санаториях доля гостей из Петербурга достигает 80%.

22% горожан предпочитают размещаться в отелях Центрального района, тогда как спальные и отдаленные районы не пользуются столь высоким спросом. Эксперты отмечают, что жители мегаполиса нередко выбирают гостиницы исторического центра для романтических weekend-поездок, а для деловых и праздничных мероприятий большее значение имеет наличие необходимой инфраструктуры.

По данным властей, на сегодняшний день в Северной столице функционирует свыше 1 000 отелей, и в 2023 году их количество увеличилось на 500 номеров в классифицированных объектах и на 4 000 в апарт-отелях.