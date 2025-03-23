Русских туристов в Южной Корее просят не ездить в районы с природными пожарами

В некоторых районах Южной Кореи сейчас бушуют сильные пожары, туристов из РФ просят не посещать данные территории, сообщает SHOT .

На ближайшее время все авиарейсы из РФ в Южную Корею заполнены, так как там начался высокий сезон из-за цветения сакуры.

Пожары начались в уезде Санчхон южнокорейской провинции Кенсан. Сначала загорелись леса, а потом огонь перекинулся на жилые дома. Сейчас известно о четырех погибших и 10 пострадавших в результате ЧП. Также 1,5 тыс. человек эвакуировали из самых опасных мест.

Правительство страны ввело режим национального бедствия в юго-восточной части. В Южной Корее пожары затронули и популярные нацпарки, и места около достопримечательностей и храмов.

В Ассоциации туроператоров РФ сказали, что следят за развитием ситуацией в стране. Но уменьшения продаж туров не наблюдается. А туристам, которые уже прибыли в Южную Корею, ничего не угрожает, если они не будут находиться вблизи от эпицентров пожаров.

«Есть сомнения, что обстановка может существенно повлиять на турпоток, потому что Южная Корея — это экскурсионная страна и если не в один регион, то во второй туристы поедут», — считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Он добавил, что путешественники часто объезжают всю страну, поэтому исключить из намеченного маршрута место ЧП будет легко.