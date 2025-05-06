Российские туристы в Египте боятся выходить на улицу из-за полчищ комаров

В отелях египетского курорта Шарм-эль-Шейх для мая очень много комаров, они сильно кусают отдыхающих, сообщает SHOT .

Как рассказали российские туристы, комары впиваются в человека сразу группой, оставляя на теле болезненные зудящие укусы. Многие побаиваются выходить на улицу из номеров и чаще отдыхают на кровати вместо шезлонга на пляже.

Путешественники пытаются бороться с нашествием комаров. Они покупают в аптеках фумигаторы и иные защитные средства, но ничего не спасает.

В пятизвездочных отелях Шарм-эль-Шейха принимают свои меры защиты — сотрудники обрабатывают территорию. При этом в трех- и четырехзвездочных гостиницах этого не делают. Поэтому гиды советуют туристам брать с собой средства от комаров, спрей и фумигатор в номер.

Нашествие комаров связано с тем, что на город большую часть прошлого месяца дул северный ветер. Он вызвал благоприятную обстановку для насекомых.