Российские туристы пожаловались на частые обманы с жильем в Таиланде

Так, 31-летняя Екатерина планировала отметить день рождения с подругой, проживающей в Паттайе. Обратившись к проверенным агентам, услугами которых пользовались ее знакомые, она внесла полную предоплату в размере 8 тысяч бат (около 20 тысяч рублей). По прибытии в Таиланд риелтор не смог предоставить обещанное жилье, пообещав вернуть залог и подыскать другой вариант. В результате ей вернули лишь 40% от суммы, а заселиться так и не удалось.

Другой россиянин, инвестор Михаил, также стал жертвой мошенничества, намереваясь приобрести недвижимость на Пхукете на 30 лет. Он нашел агента, предложившего выгодный вариант по цене ниже рыночной, и потребовавшего немедленный залог в размере 100 тысяч бат (около 252 тысяч рублей), выдвигая различные условия. Однако знакомый юрист Михаила выяснил, что риелтор не имеет отношения к застройщику.

По словам русскоязычных юристов, подобные мошеннические схемы с залогами набирают популярность в Таиланде из-за недостаточной осведомленности о мошенниках. Одной из причин является боязнь пострадавших заявлять о случившемся, так как в Таиланде предусмотрена ответственность за клевету, в том числе за публикацию фотографий «агентов» и переписок. Специалисты рекомендуют арендовать жилье непосредственно на месте, чтобы убедиться в его существовании.

