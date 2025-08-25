сегодня в 13:52

Российские туристы попали в песчаную бурю на фестивале Burning Man в США

В США русских туристов накрыла песчаная буря во время легендарного фестиваля Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, сообщает Mash .

В один момент порывы ветра составили 80 километров в час. Стихия подняла пыль и песок со дна высохшего озера, которые накрыли палатки, машины и помещения стационарных домиков, где находились туристы.

Из-за пыли и песка видимость составила менее 30 сантиметров. Людям пришлось надевать медицинские маски, чтобы спастись от бури.

В результате происшествия была разрушена как минимум одна инсталляция, которая была установлена на площадке фестиваля. Также буря повредила несколько лагерей участников.

Burning Man проходит с 24 августа по 1 сентября. Российские туристы заплатили за билет от 40 тыс. до 242 тыс. рублей.

Ранее тысячи российских туристов застряли в Китае из-за сильного тайфуна. Стихия разбушевалась на острове Хайнань.