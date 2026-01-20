Российские туристы на неделю застряли в Стамбуле из-за отмены авиарейсов

Mash: больше 200 российских туристов не могут вернуться домой из Стамбула

Больше 200 российских туристов застряли в Стамбуле и уже неделю не могут вернуться домой из-за нескольких отмен авиарейсов, сообщает Mash .

Рейс авиакомпании «Азимут» в Сочи, запланированный на 14 января, неоднократно откладывался. Сегодня в РФ планировали отправить первую группу пассажиров, но представители авиакомпании заявили об очередной отмене рейса. При этом причины этого решения не были озвучены.

В день первой отмены рейсов россияне начали искать альтернативные способы вернуться домой. Однако они обнаружили, что самый доступный билет на 1 человека стоит от 120 тыс. рублей (сейчас можно найти и от 40 тыс.). Для многих эта сумма оказалась слишком высокой, поэтому единственным вариантом для них стало ожидание рейса авиакомпании «Азимут».

Представители авиакомпании отказались комментировать нам ситуацию. Однако пассажиров, планировавших вылететь сегодня, разместили в отеле до следующего рейса, запланированного на 24 января.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.