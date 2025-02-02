Российские туристы на Маврикии паникуют из-за надвигающегося циклона

Российские туристы обеспокоены из-за циклона, который приближается к острову Маврикий. В местных магазинах гигантские очереди, так как люди стараются запастись продуктами, сообщает SHOT .

Согласно прогнозам синоптиков, помимо ливней, на Маврикий обрушится сильный ветер, поэтому туристов просят по возможности оставаться в отелях. Кроме того, на острове могут ввести комендантский час.

Периодически из-за сильного ветра задерживаются рейсы на остров. Со вчерашнего дня в местных магазинах образовались очереди из туристов, которые закупаются едой и водой.

Метеорологи прогнозируют несколько циклонов, последний из которых может начаться 18 февраля.

Сильные тропические циклоны на Маврикий обрушиваются почти ежегодно. В январе 2024 года из-за сильных наводнений на острове погиб один человек.