Российская туристка посетила Китай и раскрыла необычные детали путешествия

Российская туристка Елена Лисейкина поделилась своим опытом путешествия по Китаю, отметив некоторые аспекты, которые показались ей необычными. По ее словам, в КНР довольно распространены громкое сморкание и плевки в общественных местах, включая улицы, парки и помещения, пишет «Царьград» .

Необычное поведение китайцев объясняется их стремлением к очищению дыхательных путей. Также отрыжка после трапезы не рассматривается как нарушение этикета, а является знаком удовлетворения для хозяина, показывая, что гостям пришлись по вкусу предложенные блюда.

Особое удивление у путешественницы вызвали китайские туалеты, где часто отсутствуют двери и туалетная бумага. В отдаленных регионах можно встретить уборные в виде отверстий в полу. Лисейкина посоветовала всегда иметь при себе салфетки. Кроме того, маленькие дети в Китае могут справлять нужду в любых местах.

Лисейкина обратила внимание на повышенный интерес со стороны китайцев к туристам. Во время своего путешествия по стране с двумя детьми со светлыми волосами и голубыми глазами она столкнулась с просьбами о фотографиях и попытками физического контакта, такими как прикосновения к рукам или поглаживания по голове.

