Россиянку задержали при въезде в Южную Корею и держали в подвале

Москвичка полетела в отпуск в Южную Корею, но ее задержали в аэропорту и несколько дней продержали в подвале, сообщает SHOT .

Россиянка отправилась в Южную Корею через Китай. У девушки было действующее разрешение на въезд, бронь номера в отеле, обратные билеты и расписанный для отдыха маршрут. Но на границе ее задержали и повели на допрос.

Как пожаловалась туристка, ей стали задавать странные вопросы. Например, назовите номера корейского автобуса, на котором будете ехать, чем будете завтракать.

При этом у задержанной отобрали документы, не отдавали багаж, а еще забрали смартфон для изучения содержимого. Вместо стаканчика для воды россиянке выдали бумажный пакет.

Затем ей отдали документ, в котором говорилось об отказе во въезде в Южную Корею без объяснения причин. Задержанную поместили в подвал аэропорта, где было еще девять таких же туристов. Они спали на стульях.

В итоге москвичка смогла купить билеты на обратный рейс и пересадками вернулась домой.