Россиянка ответила, как бесплатно попала в закрытый античный город Турции

В 2024 году исторический город Сиде в турецкой Анталии закрыли от туристов и обнесли забором, а вход сделали платным. Тем не менее, отдыхавшая на курорте российская туристка Наталья сумела найти способ проникнуть на территорию античного памятника, сообщает «ФедералПресс» .

«Днем вход платный. Но из-за жары мы решили зайти в античный Сиде уже вечером — после 21:00. В это время зайти туда можно уже бесплатно, погулять также бесплатно. Более того, в это время там практически никого нет», — поделилась девушка.

По словам местных жителей, забор в Сиде построили только в этом году, с началом туристического сезона. Днем вход на место стоит 200 турецких лир, что равняется примерно 500 рублям, но в темное время суток ворота не проверяют.

Сиде — греческая колония в Анталии, был основан в VII веке до нашей эры. Внимание туристов привлекают части древних колонн храмов, разрушенный амфитеатр и дома знати.