Россияне увеличили спрос на зарубежные поездки весной 2026

Доля зарубежных поездок на весенние школьные каникулы 2026 года выросла до 41%. Чаще всего россияне выбирают Узбекистан, сообщает Газета.ru .

По данным сервиса «Авиасейлс», интерес к зарубежным поездкам на весенние каникулы вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Также увеличилась доля семейных путешествий — на 2 процентных пункта, до 11%.

Среди зарубежных направлений лидирует Узбекистан — на страну приходится 19% международных бронирований. В пятерку также вошли Турция (13%), Китай (8%), Армения (8%) и Грузия (5%).

Самым «семейным» зарубежным направлением стал Египет: доля поездок с детьми здесь достигает 16%, хотя на страну приходится лишь 1% от общего числа зарубежных бронирований. Среди популярных направлений чаще всего с детьми летят в Китай — 14% бронирований.

В России самым востребованным городом стала Москва с долей 22%. Далее следуют Санкт-Петербург (12%), Сочи (9%), Калининград (5%) и Минеральные Воды (5%). Чаще всего внутри страны с детьми выбирают Сочи (21%) и Калининград (17%).

Весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.