Россияне стали раньше бронировать отели на майские праздники

В мае жителей РФ ждут 13 выходных — 1 по 4 и с 8 по 11 число. По традиции россияне активно используют майские праздники для организации досуга, будь то поездки на дачу или путешествия как внутри страны, так и за рубеж. PR-директор сервиса «Яндекс Путешествия» Артур Большаков рассказал, что раннее бронирование отелей на эти дни становится все более распространенным явлением.

По его словам, предварительное бронирование позволяет избежать отсутствия мест в популярных гостиницах и апартаментах, особенно в известных туристических зонах. Кроме того, многие отели предлагают акционные цены и специальные предложения для тех, кто бронирует номера заранее, что позволяет сократить расходы на проживание.

Эксперт добавил, что раннее бронирование также свидетельствует о тенденции к более детальному планированию отпуска и предоставляет возможность рассмотреть различные варианты, подобрать наиболее интересные экскурсии и развлечения, а также согласовать все детали поездки с близкими.

Большаков отметил, что в списке самых востребованных направлений в мае 2025 года традиционно выделяются крупные города с развитой туристической инфраструктурой: Санкт-Петербург, где средняя стоимость ночи составляет 8100 рублей, Москва с ценой в 7300 рублей за ночь, и Казань, где ночь обойдется в 9880 рублей.

«Особенность сезона этого года — укрепление позиций в топах Калининграда и Нижнего Новгорода. Интересно, что Калининградская область стала лидером по предварительному планированию поездок, с самым большим средним горизонтом бронирования среди всех регионов — 90 дней. Кроме того, путешественники интересуются и более экономными вариантами отдыха. Так, в число наиболее выгодных городов на майские праздники вошли Махачкала, где средняя цена за ночь — 5415 рублей, Новосибирск — за сутки 5455 рублей и Рыбинск за 5570 рублей», — поделился эксперт в эфире радио Sputnik.

Другой заметной тенденцией этого года, по его словам, является смещение спроса на более комфортное размещение, что выражается в растущей популярности отелей и баз отдыха. Средняя стоимость ночи в отелях на майские праздники достигла 8770 рублей, а на базах отдыха — 11 585 рублей, что говорит о готовности россиян вкладывать средства в качество и удобство, заключил PR-директор.