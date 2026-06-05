Россияне стали на 36,3% чаще покупать билеты в Таиланд

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Россияне стали чаще летать в Таиланд на зимовку. За три года число авиабилетов из России выросло на 36,3%, сообщает Газета.ru .

Гендиректор Туту Вячеслав Дусалеев представил данные на бизнес-диалоге «Россия — Таиланд: новые измерения для торговли и инвестиций» ПМЭФ-2026. Доля покупок авиабилетов в Таиланд за три года выросла на 15%.

Спрос на поездки имеет яркую сезонность. Первый рост пассажиропотока начинается в октябре, затем он усиливается к новогодним праздникам. Самые тихие месяцы — май и август.

Средняя продолжительность поездки составляет 19 дней, медианная — 15 дней. Половина туристов проводит в Таиланде до двух недель, но многие остаются дольше.

Почти 45% путешественников — миллениалы. Поколение X и зумеры занимают по 19%, на поколение альфа приходится 12%. Около 65% пассажиров летят одни, 18% — парами, 15% — семьями, 2% — группами.

Авиабилеты в Таиланд в среднем покупают за 38 дней до вылета. Дусалеев также отметил потенциал России для тайских туристов, деловых поездок и продвижения товаров и услуг из Таиланда.

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