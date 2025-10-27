Россияне стали чаще выбирать Турцию, Египет и Таиланд для новогоднего отдыха

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина сообщила, что на новогодние праздники россияне чаще всего бронируют туры в Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и на Мальдивы, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, Турция привлекает прямыми рейсами, мягким климатом и круглогодичными отелями. Стоимость недельного тура на двоих начинается от 150–170 тысяч рублей. Египет популярен благодаря простым правилам въезда и доступным ценам — тур на двоих в новогодние даты обойдется примерно в 200 тысяч рублей. Спрос на поездки в Египет в конце декабря вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Адамушкина отметила, что туроператоры уже запустили чартерные рейсы на Пхукет, Самуи и Фукуок. Средняя цена тура в Таиланд и Вьетнам составляет от 200 тысяч рублей на двоих. Для тех, кто предпочитает более комфортный и дорогой отдых, востребованы ОАЭ и Мальдивы. В Эмиратах не требуется виза, а неделя отдыха в Дубае стоит от 250 тысяч рублей, на Мальдивах — от 400 тысяч. Также растет интерес к Катару и Бахрейну, где в это время года море прогревается до +20°C.

Эксперт посоветовала не откладывать бронирование, так как к концу ноября прямых перелетов почти не остается, а цены увеличиваются на 25–30%. Особой популярностью пользуются даты вылета 28–30 декабря. Адамушкина рекомендовала заранее проверить срок действия загранпаспорта и оформить медицинскую страховку, поскольку эти требования сохраняются почти во всех странах.