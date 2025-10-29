Россияне стали чаще путешествовать по историческим местам страны

В преддверии продолжительных выходных, приуроченных ко Дню единства и совпадающих со временем осенних каникул в школах, многие жители России планируют путешествия внутри страны. Руководитель программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина рассказала, что в последнее время жители страны чаще интересуются своей историей и посещают знаковые места страны, пишет RT .

Тетерина рассказала о новых, оригинальных туристических направлениях, которые выбирают жители страны, и объяснила причины роста популярности внутреннего туризма. Она также рассказала о возможностях получения бесплатных туристических поездок, критериях отбора и организации таких путешествий.

«Подобная динамика объясняется рядом причин. Во-первых, внутренний туризм пользуется поддержкой государства. Есть, например, проект „Туризм и индустрия гостеприимства“, в рамках которого разрабатываются новые туристические маршруты по стране, а также восстанавливаются старые. К 2030 году планируется довести число поездок внутри страны с 65 млн до 140 млн», — рассказала эксперт.

Помимо прочего, у россиян растет интерес к отечественной истории, и путешествия по местам, связанным со знаковыми историческими событиями, становятся одним из способов ее изучения.

В 2024 году в сотрудничестве с Аналитическим центром НАФИ было проведено исследование, результаты которого показали, что около 80% молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет рассматривают путешествия по России как возможность углубить свои знания об истории и культуре страны. Особую ценность для молодежи представляют поездки, которые сочетают в себе осмотр архитектурных памятников и природных красот с участием в добровольческих или образовательных мероприятиях, экскурсиях, мастер-классах и других активностях.

