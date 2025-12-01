Россияне смогут ездить в Саудовскую Аравию без визы

РФ и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о том, что визовые требования для владельцев всех видов паспортов будут отменены. Об этом рассказал корреспондент ТАСС , находившийся на церемонии подписания документа.

Еще оба государства подписали соглашение о взаимопонимании по вопросам изменения климата, а также низкоуглеродного развития. Другое соглашение затрагивает сотрудничество в сфере архивного дела.

Пока для посещения Саудовской Аравии россиянам необходима виза. Ее можно либо оформить в интернете, либо получить по приезду в страну.

По визе можно находиться в Саудовской Аравии до 90 суток. Документ действует на протяжении 12 месяцев. При этом по нему можно въезжать много раз.

В проекте соглашения подчеркивалось, что граждане РФ и Саудовской Аравии после нововведений смогут посещать территорию друг друга и быть там без виз до трех месяцев в течение года. Для этого нужно будет предъявить действующий заграничный паспорт — заграничный, дипломатический или служебный.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.