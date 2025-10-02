Россияне смогут ездить без визы еще в 4 африканских государства

Жители России смогут без визы посещать Зимбабве, Эсватини, Мозамбик и Замбию в Африке. Об этом газете «Известия» рассказали в МИД РФ.

В Замбию россияне смогут въезжать без визы на срок до 90 суток. Зимбабве, Эсватини и Мозамбик разрешат жителям РФ находиться на своей территории максимум месяц.

Россия планирует заключить межправительственные соглашения о взаимной отмене визовых требований стран при краткосрочной поездке. При этом пока неизвестно, когда документ будет подписан.

У России действует безвизовый режим с 11 государствами Африки. На срок до 90 дней можно поехать в Намибию, ЮАР, Марокко и Тунис. До 60 — на Маврикий и в Кабо-Верде. До 30 суток разрешено находиться в Малави, Анголе, Ботсване, на Сейшельских острова. До 15 дней можно находиться в Принсипи и Сан-Томе.

