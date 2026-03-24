Россияне почти полностью перестали ездить в ОАЭ, Катар и Оман

ОАЭ, Катар и Оман встревожены сокращением турпотока из РФ

Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, которые не принимают участия в конфликте между США, Израилем и Ираном, обеспокоены поставленным на паузу туристическим потоком из РФ. Государства переживают из-за отсутствия гостей из России, рассказал журналистам заместитель министра экономического развития страны Дмитрий Вахруков, сообщает ТАСС .

Чиновник отметил, что сейчас работают ограничения на поездки туристов из РФ в государства Ближнего Востока. Вахруков встречается с посольствами.

При этом работа ведется в рамках официального заявления министерства иностранных дел РФ. Решение дипломатического ведомства считается основанием для введения или снятия ограничений с определенного государства.

3 марта в Минэкономразвития РФ россиянам порекомендовали не ездить в государства Ближнего Востока. Это коснулось в том числе Объединенных Арабских Эмиратов. Также туроператорам посоветовали перестать продавать путевки туда из-за угроз безопасности.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Иран в ответ атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. Конфликт в регионе продолжается.

