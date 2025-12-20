Россияне почти 3 дня не могут улететь со Шри-Ланки из-за отсутствия самолетов

Российские туристы уже почти трое суток не могут покинуть Шри-Ланку из-за нехватки свободных самолетов у авиакомпании. Некоторым из них пришлось самостоятельно искать жилье и оплачивать проезд на такси до аэропорта, сообщает SHOT .

Рейс авиакомпании Red Wings из Хамбантоты в Москву, который должен был состояться 18 декабря, перенесли на 21-е число. Туристы рассказали, что причиной задержки стало отсутствие свободных дальнемагистральных Boeing-777. Один из самолетов, который должен был прибыть на Шри-Ланку, вернулся в Новосибирск спустя час после вылета.

Два других Boeing-777 находятся в столичном аэропорту Домодедово: один из них не используется с 12 декабря, а другой — с 15-го. Из-за этого вылет пришлось отложить на три дня.

Пассажиры задержанных рейсов столкнулись с проблемами размещения в гостиницах, которые оказались переполнены. Россияне были вынуждены искать альтернативные варианты проживания за свой счет. Кроме того, рейс из Москвы на Шри-Ланку также был задержан, что вынудило некоторых пассажиров отменить поездку, запланированную до новогодних праздников.

В Red Wings отметили, что причиной корректировки расписания стала экстренная посадка и поломка самолета при вылете из Новосибирска. Борт вернулся в аэропорт из-за срабатывания системы индикации в кабине пилотов.

