Россияне объединяются в группы, чтобы покинуть Израиль по земле

На фоне обострившегося конфликта с Ираном находящиеся в Израиле россияне активно ищут способы покинуть территорию этой страны. Они объединяются в группы, чтобы через наземную границу покинуть Израиль, сообщает Baza .

Из-за воздушной опасности все авиарейсы отменены в Израиле отменены. Местным жителям и туристам приходится искать иной путь, чтобы покинуть страну. В Сети они координируют свои действия, объединяясь в группы для совместных поездок на автомобилях и такси к действующим пограничным переходам. Их цель — как можно быстрее покинуть территорию государства, пока такая возможность существует.

Соответствующие рекомендации по наземному выезду публикуют и местные власти. В настоящее время для пересечения границы доступен круглосуточный переход «Бегин» («Таба») у Эйлата, ведущий в Египет. Также работает пункт пропуска «Рабин» на границе с Иорданией: для автобусов он открыт до 20:00, для легкового транспорта — до 19:00. Отмечается, что при ухудшении обстановки эти переходы могут начать работать без перерыва.

Однако даже при наличии этих вариантов среди людей сохраняется тревога, что обстановка способна резко измениться, и тогда покинуть страну станет невозможно.

Тем временем туристы, не успевшие покинуть Дубай до момента закрытия аэропортов, находятся на территории воздушной гавани и ждут помощи. Представители авиакомпаний отказались предоставить им номера, сославшись на то, что все отели переполнены.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 28 февраля, после того как США и Израиль нанесли первые удары по Тегерану. Последний, в свою очередь, начал отвечать ракетными обстрелами, атакуя в том числе территории своих соседей.

Через несколько часов Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание по сложившейся ситуации.

