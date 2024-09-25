Россияне могут арендовать «невидимый» дом на деревьях

Россияне могут посуточно арендовать зеркальный парящий дом на деревьях в Московской области. Отдых в нем обойдется почти в 8 тыс. рублей за сутки, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Путешествия».

«Невидимый» дом общей площадью 42 кв. м. расположен по адресу: городской округ Ступино, поселок Шелково Вилладж, Луговая улица, дом № 14. Общая площадь земельного участка составляет 10 соток.

Описание: уникальный дом, который словно парит над землей в окружении леса, можно посуточно арендовать в коттеджном поселке Шелково.

Этот дом рассчитан на проживание двух человек и предлагает все необходимое для комфортного отдыха. В нем есть кухня и комната-студия. В ванной комнате есть душевая кабина и ванна, а из окон открывается вид на лес.

На участке находится парковка, беседка с садовой мебелью и мангалом. Для удобства гостей работает круглосуточный консьерж-сервис. За дополнительную плату можно арендовать баню и купель.

Все желающие могут арендовать зеркальный парящий дом в Подмосковье, перейдя по ссылке.