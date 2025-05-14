Россияне массово жалуются на египетские авиакомпании из-за задержек

Российские туристы массово жалуются на египетские авиакомпании. За последние сутки задержано более 15 рейсов в обе стороны, сообщает SHOT .

Наиболее части россияне жалуются на работу авиакомпаний AlMasria, Air Cairo и Red Sea. Также недовольные граждане РФ и авиакомпанией Nesma Airlines из Саудовской Аравии. Именно у них наибольшее число задержанных рейсов из Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также из российских аэропортов в данные города.

При этом руководство авиакомпаний перекладывает вину на обострение ситуации в Ливии и боевые действия в Израиле.

По прибытии на курорты Египта местные гиды предупреждают российских путешественников о том, что в случае возникновения угрозы в радиусе от 300 до 600 км от места отправления рейс будет задержан до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность полета.