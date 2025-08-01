Россияне чаще ездят в мини-отпуска летом в этом году

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Опрос: почти 50% россиян ездят в мини-отпуска текущим летом

В РФ появился тренд на мини-путешествия. Летом 2025 года практически 73% жителей страны среди опрошенных отправлялись или поедут в короткие отпуска, около 47% делают это несколько раз, сообщает Газета.ru со ссылкой на проведенное «Отелло» и «ЮMoney» исследование.

Мини-отпуска стали популярным трендом для отдыха среди семей России. Практически 48% из опрошенных жителей страны едут в такие путешествия со своей семьей и детьми.

Наиболее популярными направлениями для подобных путешествий стали Золотое кольцо РФ, Казань, Санкт-Петербург, Алтай, а также курортные города в Краснодарском крае. 24% респондентов арендуют апартаменты и квартиры.

14% россиян выбирают отели с четырьмя звездами, 12% гостевые дома. 7% едут к родственникам или приятелям. Менее популярными местами размещения оказались пансионаты, бутик-отели и санатории — их выбрал 1% респондентов.