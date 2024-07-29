Россияне 23,5 млн раз использовали туристический сервис Russpass

Всероссийский сервис для туристов Russpass, который объединил театры, рестораны, отели, музеи и другие площадки в 85 субъектах РФ, использовали более 23,5 млн раз, рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Благодаря системе, разработанной по инициативе правительства Москвы, пользователи могут купить билеты на любые виды транспорта, арендовать номер в отеле, продумать программу во время путешествия. Туристический сервис Russpass работает уже на четырех языках.

Сергунина отметила, что в сервисе для россиян опубликовано около 30 тыс. предложений от разных видов бизнеса. Около трети предприятий расположено в Москве. На портале пользователи также могут приобрести готовые туры, узнать о комфортных автомобильных маршрутах и интересных мероприятиях, проходящих по всей России.

В систему регулярно вносят доработки. В 2024 году на портале улучшили механизм конструктора поездок. Теперь пользователи могут указать даты путешествия и выбрать порядок похода в те или иные места. Для туристов предложено около 700 маршрутов.

Оригинальные идеи для поездок россияне могут подсмотреть в сетевом издании «Russpass-журнал». Для путешественников опубликовано около 2,2 тыс. записей о достопримечательностях по всей России. Журнал уже набрал большое количество поклонников — около 3,5 млн человек.

Есть сервис и для задействованных в туристической отрасли предпринимателей, он называется «Russpass. Бизнес». На портале рассказывают про то, какие меры помощи могут получить владельцы своего дела на городском и федеральном уровне. Также на платформе есть сервис для поиска партнеров и сотрудников.

Недавно начал работать раздел «База знаний». Благодаря ему можно привлечь финансирование в собственный бизнес и популяризировать место для иностранных туристов.

Russpass контролируют комитет по туризму Москвы и департамент информационных технологий столицы. Разработанная для сервиса цифровая программа используется на сайте путешествуем.рф.

Ранее на Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве. Путешественники смогут погулять по тем местам, где жили и работали известные российские писатели.