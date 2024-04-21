Россиянами дали советы по выбору чемодана для путешествий

Эксперты считают, что при выборе чемодана в первую очередь нужно обратить внимание материал, из которого сделана вещь, сообщает «Вечерняя Москва».

Оптимальным вариантом считается чемодан с жестким корпусом. Он будет долговечным и лучше защитит вещи. При выборе пластикового изделия необходимо обратить внимание на корпус. Так, при нажатии на материал он должен возвращаться в исходную форму.

Тканевый чемодан уступает пластиковому по защите. Его мягкий корпус легко проминается, поэтому хрупкие вещи могут повредиться. Лучше отдавать предпочтение тканевым моделям с внутренним усилением из пластика.

«Также советую обращать внимание на вес чемодана. Он должен быть максимально легким, без большого количества дополнительных элементов», — отметил продавец одного из багажных магазинов Юрий Плотников.

По его словам, простой чемодан не будет привлекать внимание. А также легкая модель поможет сэкономить средства в аэропорту при сдаче багажа.

Еще Плотников назвал важным критерием — наличие замка. При его выборе не следует отдавать предпочтение слишком сложным механизмам, так как они могут заесть.

«Я не рекомендую отдавать дань моде и покупать втридорога западные бренды — у нас полно достойных альтернатив. Дешевле всего приобретать их на маркетплейсах или в специализированных точках», — посоветовал экономист Александр Цапликов.