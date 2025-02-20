Россиянам рассказали, как курорты зарабатывают на туристах

«Купибилет»: туристы на курортах тратят в день на 10 тыс рублей больше местных

Туристы и местные жители тратят разные бюджеты на отдых, находясь в одной и той же географической точке. Так, 59% опрошенных считают, что местные жители экономят в среднем от 5 до 10 тыс. рублей в день по сравнению с приезжими, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

В опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек. Многие респонденты (28%) заметили разницу в ценах в кафе и ресторанах, где часто предлагают «туристическое меню» с завышенными ценами. Еще 26% опрошенных обратили внимание на разницу в стоимости аренды жилья и автомобилей.

Также они отметили, что разница ощущается и в ценах на входные билеты в музеи, заповедники и на территорию различных достопримечательностей. Это заметили 12% респондентов.

22% участников исследования обратили внимание на то, что стоимость проезда в общественном транспорте может быть разной для туристов. Остальные опрошенные либо не заметили разницы, либо не придали этому значения.

Туристы считают, что наибольшие затраты приходятся на проживание (43%), питание в кафе и ресторанах (34%), развлечения и экскурсии (36%), транспорт (25%) и посещение достопримечательностей (19%), а еще на покупку сувениров (10%).

Кроме того, 59% респондентов отметили, что местные жители экономят от 5 до 10 тыс. рублей в день по сравнению с туристами. Еще 41% опрошенных уверены, что местные жители экономят от 10 до 50 тыс. рублей.

«Существенная разница в расходах между местными жителями и туристами, достигающая десятков тысяч рублей в день, подчеркивает важность тщательного планирования бюджета перед поездкой и мест, которые важны для посещения», — рассказали в пресс-службе сервиса «Купибилет».