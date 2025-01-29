Россиянам ответили, можно ли ехать в Тунис после ареста наших соотечественников

В ноябре в Тунисе задержали группу из 11 россиян, и их распределили по трем различным тюрьмам: Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Причины их ареста остаются неизвестными, так как обвинения не были предъявлены. По предварительным данным, туристы могли попасть на территорию, которая находится под контролем министерства обороны Туниса.

Российские дипломаты провели встречи с тунисскими властями, чтобы выяснить детали задержания, но точная причина все еще не ясна.

Родственники арестованных пытаются получить разъяснения от местных властей уже три месяца, но безрезультатно.

Кроме того, россияне сталкиваются с трудностями в общении с адвокатами и подаче официальных запросов, так как не владеют арабским или французским языками, а русскоязычных переводчиков в Тунисе трудно найти.

В декабре семьи обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой о помощи и создали петицию на Change.org, но ответа пока не получили.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, рекомендовал воздержаться от поездок в Тунис до разрешения ситуации.

«Три месяца — это большой срок. Можно было уже разобраться. Мы знаем, что бывают такие случаи, когда наши граждане попадают, но вызволяет их государство. <…> Здесь же подход иной, разделение по тюрьмам. И результата нет, они (туристы — ред.) не возвращены. Поэтому не стоит (сейчас ехать в Тунис — ред.), конечно», — отметил он.

Барзыкин также добавил, что арест за границей не покрывается туристической страховкой и посоветовал обращаться за помощью в консульства и МИД. Он выразил надежду на благополучный исход дела.