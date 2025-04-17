Россиянам ответили, куда можно недорого съездить на майские праздники

Стало известно, какие направления на отдых будут самыми дешевыми в России на майские праздники 2025 года, сообщает «ФедералПресс» .

Туроператоры заметили активный рост спроса на путешествия вокруг Золотого Кольца: Ярославль, Суздаль, Владимир, Ростов Великий. В этих городах гости могут восхититься весенними пейзажами, музеями, архитектурными памятниками, а цены на жилье в гостевом доме начинаются от 1200 рублей.

В Тверской, Костромской и Калужской областях становятся популярны гастротуры. Городские жители активно посещают небольшие фермы, сыроварни, занимаются агротуризмом.

В Карелию, Мурманскую область или Архангельск можно поехать тем, кому нравится прохлада. Леса, водопады, озера Карелии особенно живописны. Экскурсии на Соловки или к водопаду Кивач послужат отличным местом для отдыха.

На Урале путешественники также могут насладиться национальными парками, экотропами, горами. Свердловская и Челябинская области предлагают туристам маршруты выходного дня с палатками или в формате глэмпинга. Стоимость такого отдыха начинается от 1000 рублей в сутки.