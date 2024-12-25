Россиянам ответили, как сэкономить на путевках после Нового года

Эксперт Мельник: покупать тур выгоднее в первый рабочий день после Нового года

Организовать бюджетный отдых в праздничные дни бывает непросто. Однако есть возможность сэкономить на путевках после праздников. Туристический эксперт Николай Мельник поделился советами, как найти выгодные предложения сообщает «Вечерняя Москва».

Если не важны даты отпуска, стоит рассмотреть поездки в посленовогодний период. По словам специалиста, лучший момент для покупки тура — первый рабочий день после праздников. Например, путевка в Таиланд на двоих во время новогодних праздников может стоить около 270 тысяч рублей, а сразу после — всего 170 тысяч, причем 9–10 января цена будет еще ниже на 20 тысяч.

Схожая ситуация наблюдается и после майских праздников: 10-11 числа туры стоят значительно дешевле. Снижение цен объясняется тем, что в праздничные дни спрос на путешествия уменьшается — люди не покупают путевки.

«Но такой подарок судьбы сохраняется один–два дня, а затем цены корректируются, и вновь начинается рост», — заключил специалист.