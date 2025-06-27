Россиянам назвали топ-3 места в России для отдыха у воды без толпы

Стали известны лучшие места в России, где можно отдохнуть у воды без толпы с комфортом и у природы, сообщает «ФедералПресс» .

Для начала стоит отметить Азовское море, являющееся одним из самых мелких и теплых в мире, что отлично подходит для отдыха с детьми. Берега покрыты мягким песком и ракушечником, пологий вход обеспечивает быстрое прогревание воды, а отсутствие сильных волн делает отдых безопасным. Помимо пляжей здесь популярны грязелечение в Ейске, в станице Голубицкой и Тамани находятся знаменитые грязевые вулканы, а в Темрюке работает винодельня «Фанагория».

Также отличным местом для отдыха является Каспийское море, которое на самом деле озеро. Водоем представляет собой крупнейшее во всем мире замкнутое озеро с почти пресной водой. Здесь отмечают, что даже в самый пик сезона почти нет медуз. Вода прогревается до +26°C, пляжи широкие. В Избербаше и Дербенте находятся самые известные пляжи, а второй и вовсе входит в ЮНЕСКО и впечатляет туристов древней архитектурой.

Альтернативу Сочи можно найти на Дальнем Востоке на Японском море. Здесь песчаные пляжи, чистая и теплая вода до +25°C. Местная инфраструктура уверенно догоняет черноморскую. Рядом обязательно стоит посетить Стеклянную бухту, покрытую морскими стекляшками, и национальный парк «Земля леопарда».